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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü

Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü

Şehidin evinden görüntüler

Şehit Hastane Baba Ocağı Taciz Ateşi Teröristler 

-Vatandaşlardan görüntüler
-Ekiplerden görüntüler
-Şehidin fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’u şehit haberi, Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Barış Pınarı Harekatı sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun şehit düştü. Suriyeli’nin Resulayn bölgesinde süren harekat sırasında ağır yaralanan Sarıtosun, tedavi altına alındığı Şanlı Urfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit düştü. Sarıtosun’un acılı haberi Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan baba ocağına düştü. Bekar olduğu öğrenilen Sarıtsoun’un şehit haberi anne ve babasına verildi.
Sarıtosun’un evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Haberi alan vatandaşlar ise şehidin evinin önünde toplanmaya başladı.

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