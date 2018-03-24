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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit askerler Muratdağı ve Doğan, son yolculuklarına uğurlandı - KAYSERİ

Şehit askerler Muratdağı ve Doğan, son yolculuklarına uğurlandı - KAYSERİ

- Zeytin Dalı Harekatı - Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan - Şehitler için düzenlenen cenaze töreninden detaylar - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın cenaze namazını kılmasıŞehitler Muratdağı ve Doğan son yolculuklarına uğurlandı - Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 Ocak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Muratdağı ile dün Hasankeyf ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Doğan'ın cenazeleri, memleketleri Kayseri 'de toprağa verildi - Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki ile bazı kuvvet komutanları katıldıKAYSERİ (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 Ocak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile dün Batman'ın Hasankeyf ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan, memleketleri Kayseri 'de son yolculuklarına uğurlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin binası morgundan yakınları ve yetkililerce babaevine götürülen şehit Muratdağı'nın (25) naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze nakil aracıyla törenin düzenleneceği Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.
Şehit Doğan'ın (43) naaşı da Batman'dan Kayseri 'ye gönderildi. Evinde helallik alınması sonrası Doğan'ın naaşı da Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.
Şehit Muratdağı'nın eşi Birgül, törene eşinin askeri üniformasıyla katıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile kuvvet komutanları, şehit aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.Şehit iki askerin cenazeleri, ikindi vakti İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.
Türk bayraklarıyla tekbir getiren binlerce kişi, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde şehitliğe kadar yürüdü.Törene şehitlerin yakınları, Orgeneral Akar ve Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli iki yıllık asker Muratdağı'nın evli ve 3 kardeşinin olduğu, Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli 21 yıllık asker Doğan'ın da evli, bir çocuk babası ve 4 kardeşinin olduğu öğrenildi.

Başsağlığı Cenaze Namazı Kuvvet Komutanları Şehit Aileleri Teröristler 

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