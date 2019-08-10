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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit annesinden yürek burkan mezarlık ziyareti

Şehit annesinden yürek burkan mezarlık ziyareti

Mezarlıklardan detay

Mezarlık Ziyareti Kabir Ziyareti Ziyaretçiler Terör Örgütü Evlat Acısı 

-Şehitlikten detay
-Gülbahar Çayıroğlu'un mezarlığa gelişi
-Oğlunun kabri başında dua etmesi ve konuşması
-Genel görüntü
-arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( SAMSUN )- “Oğlum 7 yıldır elimi öpmeye gelemiyor” SAMSUN

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca bölgesinde 7 yıl önce şehit olan Piyade Er Umut Bulut’un annesi Gülbahar Çayıroğlu, arefe günü yaptığı kabir ziyaretinde, “Oğlum 7 yıldır elimi öpmeye gelemiyor, çok uzakta biliyorum. Ben geldim” dedi.
Kurban Bayramı’na 1 gün kala arefe günü tüm mezarlıklar doldu taştı. En duygusal anlar ise şehitliklerde yaşandı. Kısa süre önce eşlerini ve evlatlarını toprağa veren aileler mezarlıklara giderek, dua etti. Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca bölgesinde konuşlu bulunan Yeşiltaş Karakol Komutanlığında vatani görevini yaparken, terör örgütü PKK üyelerinin 19 Haziran 2012 tarihinde düzenlediği saldırıda şehit düşen 9 askerden biri olan Piyade Er Umut Bulut’un annesi Gülbahar Çayıroğlu da oğlunu kabri başında ziyaret ederek, dua etti. Şehit annesi, oğlunun bayramda elini öpmeye gelemeyeceği için kendisinin geldiğini söyledi.

Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde şehit oğlunun mezarını ziyaret eden 62 yaşındaki anne Gülbahar Çayıroğlu, “Oğlumu çok özlüyorum. Bayramda ilk önce elimi o öper, harçlığını alır arkadaşlarıyla dışarıya çıkardı. 7 yıldır daha elimi öpmeye gelemiyor. Biliyorum, çok uzak yolda oğlum, gelemiyor. Emir büyük yerden. Elden hiçbir şey gelmiyor ama oğlumu çok özledim. Sol yanım çok yanıyor. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. 7 yıldır her bayram geliyorum” diye konuştu.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da arefe günü tüm mezarlıklar, ziyaretçiler ile doldu taştı.
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