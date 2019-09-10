Şehit annesi, oğlunun adı verilen okulda ilk ders zilini çaldı

--Protokol konuşmaları

--Şehit Annesi, teyzesi ve dayısı ile protokolden detaylar

--Şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterileri

--Protokolün okul giriş kapısına çıkması ve şehit annesinin ilk ders zilini çalması

--Okul girişindeki Şehit Göksel Koç köşesi

--Öğrencilerin okul koridorlarında koşarak ilk derse yetişme görüntüleri

--Protokolün sınıfa girerek öğrencilerin yanına oturması

--Vali Ömer Seymenoğlu’nun ilk dersi vermesi

--Genel görüntü ve detaylar



( ISPARTA )- Isparta’daki ilk ders zilini şehit annesi çaldı, ilk dersi ise Vali verdi ISPARTA



- Isparta’da Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda düzenlenen İlköğretim Haftası etkinlikleri sonrasında ilk ders zilini okula oğlunun adı verilen şehit annesi Meryem Koç çaldı.Isparta il genelinde 460 okulda, 82 bin 35 öğrenci ve 6 bin 552 öğretmen 4 bin 424 derslikte ders başı yaptı. Isparta’da yeni eğitim - öğretim yılı açılışı için tören düzenlendi.

Kentte, sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan İlköğretim Haftası etkinlikleri Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda devam etti. Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Bahri Ata, İl Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç’un annesi Meryem Koç, teyze ve dayısı ile öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Bahri Ata, “Yeni eğitim - öğretim yılı, hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Allah, ben de dahil tüm öğrencilere zihin açıklığı versin" ifadelerinde bulundu.Törende eğlenerek öğrenme modeline dikkat çeken bir konuşma gerçekleştiren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise “Sadece artı - eksi ile ‘A-B-C’ ile işimiz yok, bunları da öğreneceğiz, kendimizi sosyal hayata da hazırlayacağız. Kendi ayaklarımız üzerinde durmayı, milli - manevi değerlerimize sahip çıkmayı da öğreneceğiz. Eğitim kısmı zaten okullarımızda bu yönde” dedi.

"Siz tatildeyken okulunuzun adını değiştirdik, şehit ağabeyinizin adını verdik”İl protokolü ve okul yöneticileriyle birlikte okulun isminin değiştirilmesine karar verdiklerini dile getiren Seymenoğlu, "Eminim ki, ilk geldiğiniz zaman bu dikkatinizi çekmiştir. Bunu neden yaptık biliyor musunuz? Şu anda burada, bu huzur ortamında, bu güvenli ortamda eğitim - öğretim alabiliyorsak, anne - babalarımızla, öğretmenlerimizle, büyüklerimizle bir arada bulunabiliyor, coşabiliyor, oynayabiliyorsak, mutlaka bu birilerinin sayesinde, birilerinin özverisiyle ortaya çıkıyor. İşte, şu anda okulunuzun ismi gördüğünüz gibi bir şehit ağabeyinizin ismi. Ben az önceki alkışı, bu şehit ağabeyinizin annesi aramızda olduğu için istedim. O, önünde saygıyla eğilesi, elleri öpülesi şehidimizin annesi aramızda. Sizin gibi güzel çocuklar, bu vatana - millete faydalı nesiller yetişsin diye canını hain kurşunlara siper ederek feda eden şehit olan, ağabeyinizin annesi aramızda. Onun için şehit annemizi, teyzemizi ve dayısını tekrar büyük bir şekilde alkışlayalım. Eli öpülesi, önünde saygıyla eğilesi analara sahibiz. Bu millet, bu analar, bu babalar sayesinde geçmişten bugüne güçlü bir şekilde ayakta durabilmekte, her türlü oyunu yeri geldiğince bozabilmektedir. Çocuklar, onun için ne olur öğrenelim. Elbette öğrenmeye ihtiyacımız var. Çünkü, dünya yerinde durmuyor. Diğer ülkelerin çocukları da sizler gibi okullara devam ediyor, öğreniyor, öğreniyor, öğreniyor. Sonunda bir şeyler icat ediyor ve insanlığın hizmetine sunuyor. O yüzden sizlerin de mutlaka öğrenmesi lazım. Ama öğrenirken de aslımızı, neslimizi, birliğimizi, beraberliğimizi unutmamamız lazım. Ben bu duygularla bu eğitim öğretim yılının bütün ilimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Programda konuşmalar sonrasında öğrenciler tarafından şiirler okunarak, halk oyunları gösterileri sunuldu. Etkinlikler sonrasında okulun yüksek giriş kapısı önüne çıkan Vali Ömer Seymenoğlu ilk ders zilini çalması için zili Şehit Annesi Meryem Koç’a verdi. Şehit Annesi Koç, oğlunun adı verilen okulda ilk eğitim - öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Seymenoğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte okulun 6/A sınıfına giderek, burada milli ve manevi değerleri içeren ilk dersi verdi. Tören, sınıf ziyaretleri sonrasında tamamlandı.

