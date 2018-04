Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen:“PKK terör örgütü hiçbir zaman amacına ulaşamayacak”

-Şehit evinin dışarıdan ve içeriden görüntüsü,

( SİİRT ) SİİRT



- Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Siirt’te 6 korucunun şehit olduğu köyü ziyaretinde, “Bu hainliği, bu alçaklığı yapan PKK terör örgütü mensupları ve onlara destek verenler hiçbir zaman amacına ulaşamayacak” dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Şırnak Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, Siirt Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Kazım Ensarioğlu, Siirt Kamuda Çalışan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı İsmail Şehitoğlu ile birlikte, Siirt’in Eruh ilçesine geldi. Yıldırım düşmesi sonucu şehit düşen Güvenlik Korucusu Mehmet Sevgin’in cenaze törenine katılan Sözen ve beraberindekiler, daha sonra, terör saldırısında 6 güvenlik korucusunun şehit düştüğü Ekmekçiler köyüne geçti. "Bu hainlerin Kürtlükle alakası yok" Burada, şehit Mehmet Eren'in evine giderek babası Abdulhalık Eren'e taziyelerini ileten Sözen, şehidin emanetine sahip çıktı. Hain saldırıyı nefretle kınayan Sözen, hainlik ve alçaklık yapan PKK terör örgütü ve onlara destek verenlerin hiçbir zaman amacına ulaşmayacağını söyledi.



6 şehit evinden geriye 38 yetimin kaldığını da aktaran Sözen, “Birçoğu Türkçe dahi bilmeyen şehitlerin gözü yaşlı aileler yine de Allah devletimizi kadim etsin, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin diyor. Devletimiz ve hükümetimiz şehit ailelerine her zaman destek çıktı, çıkmaya da devam etti. Biz de Kürt'üz, Bu hainlerin Kürtlükle bir alakası yok. Müslümanlıkla bir alakası yok. Bunların insanlıkla da alakaları yok" dedi.

Sözen, PKK terör örgütünün asla Kürtlerin savunucusu ve sözcüsü olamayacağını, güvenlik korucuları ve şehit aileleri olarak her zaman devletinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.



Geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Afrin'e gittikleri için eleştirilen sanatçılara da sahip çıkan Sözen, sonuna kadar hükümetin yanında olduklarını, şehitler üzerinde politika yapan bazı odakların gelip koruculara taziyede bile bulunmadıklarını aktardı. Sözen ve beraberindekiler, daha sonra diğer şehit ailelerinin ziyaret etti. Bir şehit çocuğunu kucaklayan Sözen, "Ne gariptir ki ben de babamı 13 yayındayken terör örgütünün hain saldırısı sonucu kaybettim. Bu çocuk da daha konuşma yaşına bile gelmeden babasını kaybetmesi çok acıdır. Hiçbirimiz bu çocuklara babasının vereceği sevgiyi şefkatini veremeyiz. Bir şehit çocuğu olarak bir şehit çocuğunu kucakladığım için çok duyguluyum, onlar şehitlerimizin emanetidir, her daim sahip çıkacağız” diye konuştu.

Sözen, ziyaret ettiği şehit ailelerine yardımda da bulundu. (MND-MP-Y)