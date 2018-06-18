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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şehir merkezine inen kurdu, bekçi ve köpekleri kovaladı

Şehir merkezine inen kurdu, bekçi ve köpekleri kovaladı

kurt köpek ve bekçinin sanayideki kovalamacası

Güvenlik Görevlisi Köpek Güvenlik Kamerası Kaçış Sanayi Sitesi 

-güvenlik kamerası görüntüleri

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt'ta şehir merkezine inen kurdu kovalayan bekçi ve köpeklerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken ve Bayburt-Erzurum karayolundaki 21 Şubat Sanayi Sitesi’ni mesken tutan kurtlar yaz aylarında da görülmeye başlandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sanayi sitesinde yiyecek arayan kurdu fark eden köpeklerin vahşi hayvanı kovalaması ve ardından sanayi sitesinin güvenlik görevlisinin telaşla bulunduğu yerden çıkarak kurdu uzaklaştırması yer alıyor. Görüntülerde ayrıca kurdun kaçışı sırasında bir tilkiyle karşılaşması ve o andaki şaşkınlıklarıda yer alıyor. (BK-AA)
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