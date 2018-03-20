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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Şehir merkezinde korkutan intihar girişimi...İş için binanın 6. katına çıktı

Şehir merkezinde korkutan intihar girişimi...İş için binanın 6. katına çıktı

Çatı katına çıkan şahıstan detaylar

Çatı Katı Polis İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin tedbirlerinden ve vatandaşlardan detay
-Polislerin çatı katına çıkması
-Şahsın ikna edilerek polis eşliğinde ekip otosuna götürülüşü

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da kendisine iş bulunmasını isteyen kişi şehrin en merkezi noktasındaki 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay, 1. Anafartalar Mahallesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı karşısındaki 6 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işsiz olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Tamer Ö.’yü 6 katlı binanın çatısında gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ilk olarak aşağıdan şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri her ihtimale karşı tedbir aldı. Bir süre sonra çatıya çıkan polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu intihar etmek isteyen Tamer Ö.’yü ikna ederek, aşağıya indirdi. Tamer Ö., amacının şov olmadığını tek isteğinin iş olduğunu söyledi.

Şehrin en işlek noktasında yaklaşık yarım saat boyunca herkese korkulu dakikalar yaşatan Tamer Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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