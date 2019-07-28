Şehidin ismi dağlara taşlara yazıldı

-Gençlerin şehidin ismini yazması

-Sincik boğazından görüntü

-Bayraklardan görüntü

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Polis Memuru Taha Uluçay’ın şehit düştüğü Adıyaman’ın Sincik ilçesinin dağlık bölgesindeki kayalara şehidin ismi yazılıp Türk Bayrakları açıldı. Önceki gün devriye görevi yaptığı esnada terör örgütü PKK’nın uzun namlulu silahlarla düzenlediği hain saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay için Sincikli gençler örnek bir davranışta bulundu. Sincikli bir gurup genç, ilçenin tek giriş ve çıkışı olan aynı zamanda ilçenin yüksek bir bölgesi olan Sincik Boğazındaki kayalıklara sprey boyalarla Türk Bayrakları çizdi. Dev kayalıklara Türk Bayrakları çizerek şehidin adını da yazan gençler, daha sonra iki dağın arasında halatlar gerdirip Türk Bayrakları astı. Şehidin adını dağlara, taşlara yazan gençler terör örgütü PKK’yı da lanetledi. Gençler, “İl Emniyet Müdürümüz Metin Alper’e, çağrımızdır, şehidimizin kanını yerde bırakmasınlar. Şehit haberini alınca bizlerde arkadaşlarla Sincik Boğazına Türk Bayrakları çizmek istedik. Unutmayalım, unutturmayalım, yaşatalım ve her zaman kalbimizde yaşasın. Şöyle en yüksek kesime bayrak astık, bayrağımızı çizdik. Sinciğe giren ve çıkan herkesin bayrağımızın gölgesi altında geçmesini istedik. Bu bizi ve Sincik halkını korku ile ümitsizliğe düşürmesin. Bilakis acımızı ve nefretimizi diri tutmaya vesile olsun. Sincikli çok şehit gördük ancak Sincikte ilk defa şehit verdk. Buda bizleri çok üzdü” diye konuştular.

