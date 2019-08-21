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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şehidin hatıralarını evlerinin odasında yaşatıyorlar - KAHRAMANMARAŞ

Şehidin hatıralarını evlerinin odasında yaşatıyorlar - KAHRAMANMARAŞ

- Şehidin baba evi - Şehidin eşyalarının yer aldığı odadan detaylar - Şehidin 10 yaşındaki yeğeni Ahmet Eser'ın açıklamalarıŞehidin hatıralarını evlerinin odasında yaşatıyorlar - Şırnak'ta 2007'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Tündü'nün fotoğrafları ve eşyaları, ailesi tarafından evlerinin bir odasında özenle muhafaza ediliyorKAHRAMANMARAŞ (AA) - Şırnak'ta 12 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Tündü'nün fotoğrafları ve eşyaları, ailesi tarafından evlerinin bir odasında özenle korunuyor.Şehit Tündü'nün anılarını yaşatmak isteyen ailesi, Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesi Akçalı Mahallesi'ndeki evlerinin bir bölümünü "özel oda" olarak düzenledi.
Odada, şehidin fotoğrafları, takdir belgeleri ve madalyalarının yanı sıra elbise, kep, ayakkabı, atkı ve bere gibi çocukluğundan bu yana kullandığı kişisel eşyaları bulunuyor.Şehidin 10 yaşındaki yeğeni Ahmet Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşyalara bakarken çok gururlandığını söyledi.

Dayısının, kendisi doğmadan 2 yıl önce şehit olduğunu anlatan Eser, "Nenem, dedem, teyzelerim ve diğer dayılarım bu odayı hazırlamış. Dayımla gurur duyuyorum, ülkesi için şehit düştüğü için. Bizler de gelecek nesillerimiz için ülkemizi koruyacağız. Dayımın hatıralarına da sahip çıkacağız." diye konuştu.

Şehit Muhabir Terör Örgütü 

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