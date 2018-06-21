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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehidin annesi: '37 gündür parmaklarımla sayıyorum. 'Az kaldı anne' dedi'
cenazeden görüntü
-cenaze namazının kılınması
-şehit annesinin konuşması
-şehidin fotoğrafı
( BALIKESİR -1) Şehidin annesi: "37 gündür parmaklarımla sayıyorum. "Az kaldı anne" dedi" - Hakkari şehidi Piyade Er Orhan Faruk Baytekin son yolculuğuna uğurlandı BALIKESİR
- Hakkari'nin Çukurca bölgesinde terör örgütü hainlerince yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Er Orhan Faruk Baytekin’in naaşı son yolculuğuna uğurlandı.