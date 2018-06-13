Şehidin adı yaşadığı sokağa verildi

-şehidin ismini taşıyan tabelanın asılması

-tabeladan detay

-şehit babasının teşekkürü

--arşiv-

-şehidin cenazesinden görüntü

-törenden görüntü

-şehidin fotoğrafı



( ÇORUM ) ÇORUM



- Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında terhisine bir hafta kala şehit olan Piyade Er Baki Afşar’ın (21), ismi Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşadığı sokağa verildi.

Çorum’da yaşayan Baki Afşar, 16 Nisan’da askerliğini yaptığı Şırnak’ta teröristlerce şehit edilmişti. Çorum şehitliğinde toprağa verilen Afşar’ın ismi Oğuzlar Belediye meclisinin aldığı karar sonrası yaşadığı sokağa verildi.

Şehit Baki Afşar’ın ismini taşıyan sokak tabelası Belediye Başkanı Orhan Ateş ve şehidin babası Mustafa Avşar tarafından yerine asıldı. Şehit Piyade Er Baki Afşar’ın bu vatan uğruna can verdiğini, Oğuzlar halkı ve belediyesi olarak ona sahip çıkmak ve hatırasını yaşatmak adına yaşadığı sokağa ismini verdiklerini söyleyen Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, “Evladımız bizim için canını verdi. Bizde onun adını dedesinin yaşadığı sokağa adını verdik. Şehidimizin yaptığı fedakarlık karşısında bizimki az ama adını vermek istedik. Baki evladımızla gurur duyuyorum. Bundan sonra yavrumuzun ismi bu sokakta yaşayacak. Her zaman yanınızdayız” dedi.

Şehidin babası Mustafa Afşar da, Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş ve belediye meclisine teşekkür ederek, “Bizi yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



