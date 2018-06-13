Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehidin adı yaşadığı sokağa verildi

Şehidin adı yaşadığı sokağa verildi

Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş'in açıklaması

Belediye Meclisi Şehit Babası Fedakarlık Teröristler Saldırı 

-şehidin ismini taşıyan tabelanın asılması
-tabeladan detay
-şehit babasının teşekkürü
--arşiv-
-şehidin cenazesinden görüntü
-törenden görüntü
-şehidin fotoğrafı

( ÇORUM ) ÇORUM

- Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında terhisine bir hafta kala şehit olan Piyade Er Baki Afşar’ın (21), ismi Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşadığı sokağa verildi.
Çorum’da yaşayan Baki Afşar, 16 Nisan’da askerliğini yaptığı Şırnak’ta teröristlerce şehit edilmişti. Çorum şehitliğinde toprağa verilen Afşar’ın ismi Oğuzlar Belediye meclisinin aldığı karar sonrası yaşadığı sokağa verildi.
Şehit Baki Afşar’ın ismini taşıyan sokak tabelası Belediye Başkanı Orhan Ateş ve şehidin babası Mustafa Avşar tarafından yerine asıldı. Şehit Piyade Er Baki Afşar’ın bu vatan uğruna can verdiğini, Oğuzlar halkı ve belediyesi olarak ona sahip çıkmak ve hatırasını yaşatmak adına yaşadığı sokağa ismini verdiklerini söyleyen Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, “Evladımız bizim için canını verdi. Bizde onun adını dedesinin yaşadığı sokağa adını verdik. Şehidimizin yaptığı fedakarlık karşısında bizimki az ama adını vermek istedik. Baki evladımızla gurur duyuyorum. Bundan sonra yavrumuzun ismi bu sokakta yaşayacak. Her zaman yanınızdayız” dedi.
Şehidin babası Mustafa Afşar da, Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş ve belediye meclisine teşekkür ederek, “Bizi yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı