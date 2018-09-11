Şehadet haberi sonrası kalp krizi geçiren babaanne ve şehit torunu son yolculuklarına uğurlandı

-Şehidin ve babaannenin omuzlar eşliğinde getirilişi

-Şehit yakınları

-Yakın ve uzak planlardan şehit yakınları

-Namazların kılınışı

-Omuzlar eşliğinde mezarlığa götürülüşü

-Ölen Babaannenin fotoğrafı

-Şehidin fotoğrafı



( KAHRAMANMARAŞ ) - Hakkari'de teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralandıktan 37 gün sonra şehit olan özel harekat polisi ile acı haberi aldıktan sonra vefat eden 108 yaşındaki babaannesinin cenazesi yan yana toprağa verildi KAHRAMANMARAŞ



- Hakkari'de teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralandıktan 37 gün sonra şehit olan özel harekat polisi ile acı haberi aldıktan sonra vefat eden 108 yaşındaki babaannesinin cenazesi, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

3 Ağustos 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü yakınlarında Meskan Tepe mevkisinden görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmiş, hain saldırıda Recep Emre Yılmaz ve Mehmet Ali Doğan şehit olmuş, aralarında 25 yaşındaki bir başka özel harekatçı Bayram Çiçek’in de olduğu 7 özel harekat polisi yaralanmıştı. Olay sonrasında Yüksekova Devlet Hastanesi’ne ardından da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (GATA) sevk edilerek tedavi altına alınan Afşinli özel harekat polisi Bayram Çiçek, doktorların tüm çabasına rağmen 37 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. 2 yıl önce özel harekat polisi olarak göreve başlayan Çiçek’in şehit haberini alan babaanne Zeliha Çiçek (108) torununun acısına dayanamayarak hayatını kaybetti. Şehit Bayram Çiçek ve babaanne Zeliha Çiçek için Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahalle Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede şehidin annesi ve kız kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekerken, erkek kardeşi ve babası metanetini korudu. İl Müftüsü Celal Sürgeç’in kıldırdığı namazın ardından şehit Bayram Çiçek ve babaanne Zeliha Çiçek mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Cenazeye çok sayıda Afşinli vatandaş katıldı.



