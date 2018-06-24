-Röportaj

-Ambulansın gidişi

-Oğlu ile röportaj



( BURSA -HD) Sedye ile oy kullanmaya gelen Sami dede: "Oy kullandım ya artık ölsem de gam yemem"- Omurilik kemikleri ve kalçası kırık kalp hastası 85 yaşındaki yaşlı adam sağlık ekipleri kontrolünde oy kullanmaya geldi BURSA



- Bursa'da geçirdiği kaza sonrası tüm kaburga kemikleri ile kalça kemiği kırılan 3 ay öncede geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan, tedavi gördüğü hastanede de en son 5 gün önce kriz geçiren 85 yaşındaki Sami Güven sedye ile oy kullanmaya geldi. Vatandaşlık görevini yaptıktan sonra ambulansa geri konulan yaşlı adam, "Oyumu kullandım artık ölsem de gam yemem" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ikamet eden 85 yaşındaki Sami Güven'in geçirdiği kaza neticesi omurilik kemiklerinin tamamı ve kalça kemiği kırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından evde yatalak hale gelen yaşlı adam 3 ay önce kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. En son 5 gün önce yeniden kriz geçiren Güven evlatlarına ölmeden önce son bir istediğinin olduğunu 1 oy 1 oydur diyerek oy kullanmak istediğini söyledi.



Bunun üzerine yaşlı adamın yakınları Bursa Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek yaşlı adamın bilgilerini verdi. Öğle saatlerinde sağlık personeli kontrolünde ambulansla hastaneden alınan Sami Güven oy kullanacağı Emasbahçeler Okuluna getirildi.

Sedye ile sınıfa çıkarılan yaşlı adam oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansa konulup hastaneye götürüldü. Ambulansta konuşan Sami Güven, " Oyumu attım ölsem de artık gam yemem. Bütün arzum buydu. Hastanede hep bunu söyledim. Ölmeden oyumu kullandırın benim dedim. Bir oy bir oydur. Bu günü görmeyi arzu ediyordum. Çok şükür bu günüde gördüm. Ölürken benim imzamı attırın, ondan sonra hiçbirşey istemiyorum dedim. Çünkü ben 85 yaşındayım. Ben neler gördüm, okul yollarında neler bekledim, ne zorluklar gördüm. Bu günleri bulamayız biz ama herkesinde tercihine saygılıyız" dedi.

Yaşlı adamı okula getiren oğlu Recep Güven ise Babasının 5 gün önce hastanede yeni bir krizi geçirdiğini belirterek,"Oğlum çok korkuyorum" dedi.

Neden baba dediğimde ölmeden oy kullanmak istediğini söyledi 1 oy 1 oydur dedi.

Bu gün ben çok mutluyum babam emeline ulaştı. Oyu çok önemsiyordu kulandı. Buradan yine ambulansa devlet hastanesine gidecek. Evlat olarak çok mutluyum çünkü babam demokratik hakkını kullandı. Seçimler ülkemize milletimize hayırlı olsun dedi.



