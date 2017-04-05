Sedat Peker: FETÖ'cüleri inleteceğim



Peker hem bu konu hem de başkaca bir kaç konuyla ilgili yeni bir video yayınladı. Peker videosunda Ergenekon-Balyoz gibi davalarda mağdur olup, referandum için hayır çağrısı yapan bazı isimler için ağır eleştirilerde bulundu.



Ayrıca Peker Fetöcülere olan nefretiyle ilgili konuşmasında Muzaffer Tekin örneğini vererek; ' Cezaevinde üst hücremde vefat eden Muzaffer Abinin inlemelerini, eğer bir gün imkan olursa onların bütün hepsine yaşatma isteğiyle gerekirse ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim.' şeklinde konuştu.

