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5 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Sedat Peker: FETÖ'cüleri inleteceğim

Sedat Peker: FETÖ'cüleri inleteceğim

15 Temmuz ana davası olan Akıncılar Üssü İddianamesinden edinilen bilgilere göre; Sedat Peker darbe girişimi sonrasında Fetöcülerin ilk imha edeceği 26 kişilik listenin içerisinde yer almıştı.

Sedat Peker Muzaffer Tekin 


Peker hem bu konu hem de başkaca bir kaç konuyla ilgili yeni bir video yayınladı. Peker videosunda Ergenekon-Balyoz gibi davalarda mağdur olup, referandum için hayır çağrısı yapan bazı isimler için ağır eleştirilerde bulundu.

Ayrıca Peker Fetöcülere olan nefretiyle ilgili konuşmasında Muzaffer Tekin örneğini vererek; ' Cezaevinde üst hücremde vefat eden Muzaffer Abinin inlemelerini, eğer bir gün imkan olursa onların bütün hepsine yaşatma isteğiyle gerekirse ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim.' şeklinde konuştu.
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