Seçim kutlamaları - BOLU

- Kutlama yapan vatandaşlar - AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın alana gelmesi - DetaylarBOLU (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolu 'da çok sayıda vatandaş havai fişe gösteri ve meşalelerle kutlamalara katıldı. Oyların sayılmaya başlaması ve kesin olmayan sonuçların belirlenmesinin ardından yüzlerce vatandaş AK parti Bolu il Başkanlığı önünde toplandı. Daha sonra vatandaşlar araçlarına binerek kent merkezinde konvoy yaptı. İl Başkanlığı tarafından Demokrasi Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte havai fişek gösterileri yapıldı ve vatandaşlar alana meşalelerle geldi.Binlerce kişinin toplandığı alanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde vatandaşlar kutlama yapmaya başladı. İlçe merkezinde bulunan AK Parti Seçim bürosunu önünde toplanan yüzlerce vatandaş ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla seçim coşkusunu yaşadı.Meşalelerin yakıldığı kutlamada vatandaşlar, davul zurnaya çalarak oynadı. Yüzlerce araç konvoyu şehri korna ve klakson çalarak kutlamalara katıldı.