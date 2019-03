- Seçim gündemi arasında hastalara yardım eli

-Hasta ile ilgilenmesi

-Gençlerle buluşma ve konuşması

-Detaylar



( İSTANBUL )- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy'dan örnek davranış İSTANBUL



- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarının yanı sıra gün arasında ziyaret ettiği bakıma muhtaç hastalara da yardımcı olmasıyla dikkat çekiyor. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 31 Mart’a yönelik yaptığı çalışmalarının yanı sıra gün içinde engelli, bakıma ihtiyacı olan hastaları ve ailelerini de ziyaret ediyor. Yoğun gündemi arasında Ulusoy, 33 yaşındaki yatağa bağlı yaşayan epilepsi hastası Fatma Özçelik adında bir hastayı evinde ziyaret etti. Ulusoy, Özçelik’in ailesinden hastalığı hakkında bilgiler aldı ilaçlarını inceledi. Ulusoy’un belediye başkan adaylığı sürecinde hasta olan vatandaşların yardımına koşması örnek davranış olarak gösterildi. “Mazlum insanlara yardım etmek için yapıldı” Ulusoy, hasta ziyareti sonrasında Avcılar’da bulunan özel bir üniversitenin öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerle düzenlenen buluşmada Ulusoy’a AK Parti Avcılar Gençlik Kolları İlçe Başkanı Mehmet Akif Ergen’de eşlik etti. Burada bir konuşma yapan Ulusoy, kendisinin genel cerrahi uzmanı olduğunu söyleyerek, “ 10 yılı aşkın süredir Sağlık Bakanlığı’nda yönetici başhekimlik yapıyorum. Hem yöneticilik hem aktif görev, hem de Türkiye’nin birçok sivil toplum kuruluşlarında başkanlıklarda yöneticilikte bulundum. Engelli kardeşlerimiz ile evde sağlık dernekleri ile ve yine şehit yakınları gaziler ile birçok çalışmalarımız oldu. Birçok Afrika ülkesinde binlerce çocuğu ameliyat ettim on binlercesini tedavi ettik, yüz binlercesini suya kavuşturduk. Her tarafı şehit kanları ile sulanmış bu aziz vatan toprağında da on binlerce kişiyi ameliyat ettik tedavi ettik. Uluslararası bu çalışmalar sizleri temsilen yapıldı milletimizi temsilen yapıldı. Ay yıldızı bayrağımızı orada dalgalandırmak için yapıldı. Mazlum insanlara yardım etmek için yapıldı” dedi.

(Md-HK-