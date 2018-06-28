Seçim gecesi Antalya Adliyesi önündeki olaylarla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

-adliyeden görüntü

-seçim gecesi yaşanan gerginlik görüntüleri



( ANTALYA ) ANTALYA



- 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri gecesi Antalya Adliyesi önünde Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, seçimde akşam saatlerinde Antalya Adliyesi önünde toplanan gruptan bir kısım şüphelinin attığı sloganlarla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen 5 şüpheli “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

