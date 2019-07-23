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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sebze-meyve yüklü tır alev alev böyle yandı

Sebze-meyve yüklü tır alev alev böyle yandı

-amatör kamera-

Amatör Kamera Kamera Amatör Emniyet Şeridi Trol 

-tırın yanması
-alevlerden görüntü
-soğutma çalışmalarından görüntü
-detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde içinde sebze-meyve bulunan bir tır alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, Erol Aksu idaresindeki 61 K 9407 plakalı tırın, Samsun-Ordu karayolunda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Bir süre sonra aracın alevli bir şekilde yanmaya başladığını gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek kendisini dışarı attı. Alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü, alevlerin tüm tırı kapladığını görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın büyük hasar gördüğü yangında ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı. Söndürülen tır soğutma çalışmaların ardından yoldan çekilirken yangın nedeniyle bir süre aksayan trafik normale döndü. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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