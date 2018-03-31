Sebze meyve kasası dolu kamyonetin metal korkuluğunda tehlikeli yolculuk



- Gaziantep'te boş meyve ve sebze yüklü bir kamyonetin kasasında metal korkuluğa oturan gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Gaziantep’te sürücüsü bilinmeyen ve kasası sebze ve meyve kasası dolu bir kamyonetin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Kamyonetin arkasında ise hiç bir güvenlik tedbiri almadan yolculuk eğen genç ise görenleri hayrete düşürdü. Trafikte hızla ilerleyen kamyonet kasasındaki boş meyve sebze kasaların arasındaki gencin tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerdeki gencin kamyonetin kasasında metal korkuluk üzerindeki yürekleri ağza getiren yolculuğu görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

