Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi - İZMİR

Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi - İZMİR

- Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Hazreti Mevlana ve Şeb - i Arus'un şiirsel ve tasavvuf eserleriyle buluşmasının anlatımı - Sema gösterisi İzmir 'de Şeb - i Arus Sema Töreni düzenlendiİZMİR (AA) - İzmir 'de, Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Şeb - i Arus ve sema töreni düzenlendi.
Genç Erdemliler Platformunca Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsünde bulunan Bilal Saygılı Camisi Kültür Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Hazreti Mevlana ve Şeb - i Arus'un şiirsel ve tasavvuf eserleriyle buluşmasının anlatıldığı programda, Kur'an - ı Kerim tilaveti ile ney eşliğinde ilahi ve kaside okundu.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Platform Başkanı Hüseyin Volkan Öyekçin, katılımcılara teşekkür etti.Daha sonra sema gösterisi sunulan programın sonunda ise fidan dağıtıldı.Programa, AK Parti Sosyal Politikalar İl Başkanı Semiha Paçacı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bazı iş insanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaside Saygı Duruşu İş İnsanları Sivil Toplum Tasavvuf 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Mevlananın Uluslararası Anma TörenleriMevlananın Uluslararası Anma Törenleri
Ahmet Özhan Sevgilisiyle YakalandıAhmet Özhan Sevgilisiyle Yakalandı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı