Savaştan gelip, PAÜ’de Tıp Fakültesini bitirdiler

-Ailelerden görüntü

-Kep atma töreninden görüntü

-Muaz ve Ahmet ile röp

-Filistinli öğrencilerden detay



( DENİZLİ )- PAÜ iki Filistinli tıp öğrencisi mezun etti DENİZLİ



- Savaşta arkadaşlarını ve yakınlarını kaybeden iki Filistinli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, uzmanlık sınavından sonra vatanlarına dönüp kendi vatandaşlarına hizmet edecekler. Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin bugün yapılan mezuniyet töreninde iki yabancı uyruklu öğrenci de kep fırlattı. Filistin’li Muaz Alazzazi (26) ve Gazzeli Ahmet Lafı (27) uzmanlıklarını tamamladıktan sonra vatanlarına dönüp oradaki sıkıntılarda vatandaşlarının yanında olup hizmet verecek. “Hayat zorluklarından dolayı doktor olmaya karar verdim” Mezun olmanın mutluluğunu yaşayan Muaz Alazzazi uzmanlık bittikten sonra memleketine geri dönüp hizmet vereceğini vurgulayarak, “Gerçekten inanılmaz, güzel anlar yaşıyoruz. Oradaki yaşadığımız olaylardan, hayat zorluklarından sonra doktor olmaya karar verdim. Kendi milletimi, kendi halkımı hizmet vermek için doktor olmaya karar verdim. Allah’a şükür isteğim gerçekleşti. Başta zor oluyor, insan sonra alışıyor ve Allah’ın yardımından sonra kendi çabalarımızla geçtik. Uzmanlık sınavımız var ona girmeyi düşünüyorum. Uzmanlık bittikten sonra kendi milletime hizmet vereceğim. Kendi amacım özellikle Gazze’deki olaylardan dolayı oradaki sıkıntılar, oradaki savaşlar, yaşadığımız acılardan dolayı uzmanlıktan sonra orada hizmet vermeye devam edeceğim” dedi.

“Filistin’den ilk ben Türkiye’ye geldim” Filistin’den gelen ilk öğrenci olan Ahmet Lafı arkadaşlarını savaşta kaybettiğini öğrendikten sonra doktor olmak istediğini belirterek, “Arkadaşım Filistin’den çıkarken bomba atmışlar, vefat etmiş. Ben bunu öğrendikten sonra doktor olmak istedim. Geldikten sonra başvuruyu kazandım, Türkiye’ye geldim. Geldiğim ilk sene Samsun’da Türkçe öğrendim. Daha sonra Denizli’yi kazandım. Filistin’de yabancı olarak ilk ben buraya geldim ve başladım. Alışmak biraz zordu, ama alışmaya çalıştım. Türk halkı çok iyi, çok samimi, bize çok yardımcı oldular. Uzmanlık sınavına girip kazanıp burada dört sene çalışıp daha sonra vatanıma döneceğim” diye konuştu.

(MT-Aİ-

