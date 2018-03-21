Savaşın izlerini kanaryalarla siliyor

-KANARYALAR DETAY

-ÇOCUKLAR VE KANARYALAR DETAY

-OĞUL FEVZİ VE BABA ESHAT DENDEL AÇIKLAMA

-KANARYALAR DETAY

-KULUÇKA MAKİNESİ DETAY



( MANİSA ) -- Suriye’deki savaştan kaçarak Manisa’ya gelen Eshat Dendel çocuklarının şahit olduğu savaşın izlerini silmek için kanarya beslemeye başladı- Savaşın izlerini unutmak için beslediği kanaryalar geçim kapısı oldu- Kanaryalar sayesinde Dendel ailesinin çocukları hem huzurlu bir vakit geçiriyor hemde yaşadıkları acıları unutmaya çalışıyor- Kanaryaların yanı sıra kendi yaptığı kuluçka makinesinde civciv de üreten Dendel, ürettiği civcivleri satarak aile ekonomisine destek sağlayacağını dile getirdi MANİSA



- Suriye’de yaşanan savaşta ailesinin daha fazla hırpalanmaması için Türkiye’ye gelen Eshat Dendel, çocuklarının şahit olduğu savaşın izlerini silmek için beslediği kanaryaları satarak geçimini sağlamaya başladı.

Dendel ailesinin çocukları ise kanaryalarla hem huzurlu bir vakit geçiriyor hemde yaşadıkları acıları unutmaya çalışıyor. Suriye’nin Halep kentinde 6 sene önceki bir bombardımanda yakınlarını kaybeden 37 yaşındaki Eshat Dendel, eşi İlhem Dendel ve 4 çocuğuyla beraber sığındığı Türkiye’de yaşam mücadelesi veriyor. Son 3 yıldır Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi’nde yaşamını sürdüren Dendel ailesi, savaşın acısını hem belleklerinde hem de bedenlerinde taşıyor. Eshat Dendel, özellikle savaşta büyük travma yaşayan çocuklarının hafızalarındaki savaş manzaralarını silmek için kanarya beslemeye başladığını anlatarak, kanaryalar sayesinde çocuklarının şiddete olan bakış açılarının değiştiğini ifade etti.

Kanaryalar sayesinde Dendel ailesinin çocukları hem huzurlu bir vakit geçiriyor hem de yaşadıkları acıları unutmaya çalışıyor. Açığı kanarya satarak kapatıyor Beslediği kanaryalar sayesinde çocuklarının yaşama daha hızlı adapte olduğunu söyleyen Eshat Dendel, geçimini inşaatlarda çalışarak sağladığını, kışın iş olmadığı zamanlarda kanarya satarak aile ekonomisine katkı sağladığını söyledi.



13 yaşındaki oğlu Fevzi Dendel’in tercümanlığı ile duygularını aktaran Dendel, “4 yıl önce Türkiye’ye geldim. Savaşın ilk başladığı yıllarda yakın akrabalarımı kaybettim. Bende çareyi Türkiye’ye gelmekle buldum. Son 3 yıldır Manisa’da yaşıyorum. Çocuklarım özellikle büyük olan ikisi çocuğum savaşa bizzat şahit oldu. Bende onların uğraşması ve o anları unutması için kanarya aldım. Çoğaldı. İnşaatlarda çalışarak geçimimi sağlıyorum. Kışın genelde Manisa’da inşaat işleri olmuyor bende kanaryaları satarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum.” Kanaryaların yanı sıra kendi yaptığı kuluçka makinesinde civciv ürettiğini de söyleyen Dendel, ürettiği civcivleri satarak da aile ekonomisine destek sağlayacağını dile getirdi. (SC-

