Savaş Müzesinde Ömer Halisdemir köşesi

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( GAZİANTEP -ÖZEL)- Halisdemir’in canlandırması ziyaretçileri duygulandırıyor GAZİANTEP



- Gaziantep’te Şahinbey Milli Mücadele Müzesinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, komutanından aldığı emir ile şehadete yürüyen Astsubay Ömer Halisdemir’in bal mumundan canlandırması ziyaretçileri duygulandırıyor. Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından Ulucanlar Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde yer alan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, Anteplilerin İngiliz ve Fransız işgaline karşı kahramanca yürüttüğü ve Gazi unvanını kazandığı savunmanın önemini ve detayını anlatıyor. Bunun yanı sıra müze içerisinde 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir için ayrılan köşede darbeci Semih Terzi’yi vurma anı bal mumu ile canlandırılıyor. Gelen ziyaretçiler ise, bu canlandırma ve Halisdemir’in o geceye ait konuşmalarını dinleyince duygu dolu anlar yaşıyorlar. 12 odalı tarihi yapı ile Gaziantep’in kurtuluş öyküsünü anlatan müzedeki 15 Temmuz köşesini ziyaret eden emekli Başçavuş Mustafa Koç, karmaşık duygular içerisinde olduğunu söyledi.



Koç ,“ Gaziantep’e bir günlüğüne gelmiştim ama bu müzeyi duyunca buradan ayrılmak istemedim. Çok karmaşık duygular içerisindeyim. Bu millet bizleri 25 yıl boyunca ülkemize hizmet etmemiz için besledi. Bu meslekten kazandığımız para ile çocuklarımızı büyüttük. Milletimizle gurur duyuyoruz. Bu müzede Kurtuluş Savaşı yıllarını gördük ve o günden bu güne kadar hiçbir şeyin değişmediğini gördük. 15 Temmuz gecesi farklıdır. Ömer Halisdemir dünyadaki bütün kazancının geride kalacağını bilerek bir komutanın emrine itaat ederek bu ülke için nasıl her şeyden vazgeçtiğini burada göstermiş. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez” diye konuştu.



