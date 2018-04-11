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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Savaş mağduru çocuklara oyuncak - HALEP

Savaş mağduru çocuklara oyuncak - HALEP

- Filmin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu ve bir grup sanatçının Çobanbey'de Suriyeli çocuklara oyuncak dağıtımı - Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Celal Al'ın konuşması - Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Ayberk Pekcan'ın konuşması konuşmasıSavaş mağduru çocuklara oyuncak dağıttılar - İç savaşın çıkışını ve devamındaki gelişmeleri ele alan "Kardeşim İçin Der'a" filminin galası için Halep iline bağlı Çobanbey ilçesine gelen bir grup sanatçı, Suriyeli çocuklara oyuncak hediye ettiHALEP/KİLİS (AA) - Suriye'deki iç savaşın çıkışını ve devamındaki gelişmeleri konu alan "Kardeşim İçin Der'a" filminin galası için Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde bulunan bir grup sanatçı, öğrencilerle bir araya geldi.Filmin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu ve bir grup sanatçı, Çobanbey İlkokulunda eğitim gören Suriyeli çocukları ziyaret etti.Bir süre çocuklarla sohbet eden Kurutlu ve beraberindekiler, onlara oyuncak dağıttı.
Savaşın acılarını hem bedenlerinde hem de yüreklerinde taşıyarak zor günler geçiren Suriyeli öğrencilerin yüzü, aldıkları oyuncaklarla bir nebze olsun güldü. - "Tarif edilmez bir duygu""Diriliş Ertuğrul" dizisinde Abdurrahman Alp karakterini canlandıran Celal Al, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki hafta sonra Suriye'ye tekrar geldiğini hatırlattı.Zeytin Dalı Harekatı sonrası Afrin'e giden ilk sanatçı olduğunu ve bu bölgede Türkiye'nin Suriye'de yaptığı insani faaliyetleri gördüğünde büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Al, şöyle devam etti:"Buradaki manzarayı da görünce insan gerçekten devletiyle milletiyle gurur duyuyor. Türk devletinden Allah razı olsun. Bu ikinci kez gelişim. Daha önce de Afrin şehir merkezine gitmiştim. Orada güvenlik güçlerimize moral ziyaretinde bulunmaya çalıştım. Burada da yavruları gördük ve sevinçlerine şahit olduk. Gerçekten güvenli yer haline gelen burada onlarla hemhal olmak, onların güzelliğine şahit olmak tarif edilmez bir duygu. Bu milletin evladı olduğum için Allah'a hamdolsun." - "Her zaman yanlarında olacağız""Diriliş Ertuğrul" dizisinin Artuk Bey'i Ayberk Pekcan da dünyanın neresinde olursa olsun çocukların birer çiçek olduğunu ve onları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.Pekcan, "Hele ki bu çocuklar komşu coğrafyamızda olunca bizlerin burada olmaması mümkün olamazdı zaten. Hepsini çok seviyorum. Buraya destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.
Bu bölgede bulunmaktan dolayı çok gururlu olduğunu anlatan Pekcan, "Kardeşlerimizi ziyarete geldik. Acılar sürse de elbet bir gün dinecek, o zaman biz yine kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu vesileyle şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Her zaman için ülkenin sanatçıları olarak yanlarında olacağız." diye konuştu

İç Savaş Güvenlik Güçleri Muhabir Hamdolsun Öğrenciler 

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