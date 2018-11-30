Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sattığı dairenin parasını bankaya yatırmaya gelen kişinin 228 bin lirası kapkaç yöntemiyle çalındı

Sattığı dairenin parasını bankaya yatırmaya gelen kişinin 228 bin lirası kapkaç yöntemiyle çalındı

Polis detay

Polis Aracı Polis Kapkaç Barla Banka Şubesi 

-Ali Önder detay
-Otomobil detay
-Ali Önder'in polis aracına alınması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da sattığı dairenin parasını bankaya yatırmaya gelen kişinin 228 bin lirası kapkaç yöntemiyle çalındı. Edinilen bilgiye göre olay saat 10.45’de Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Altınova Caddesi üzerindeki bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Aynı ilçede 228 bin liraya daire satan emlakçılık ve galericilik yapan Ali Ö., parasını yatırmak için otomobiliyle cadde üzerindeki banka şubesine geldi. Otomobilinden inip bankaya doğru yürüyen Ali Ö.’nün elindeki poşet içinde bulunan para bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alındı. Hızla kaçan kişi karşı şeritte bekleyen ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobille olay yerinden uzaklaştı. Ali Ö ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Ali Ö’nün ifadesine başvurdu. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İA-SÇ)
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı