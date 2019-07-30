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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
'Satılık köpek' ilanlarıyla dolandırıcılık - MUĞLA

'Satılık köpek' ilanlarıyla dolandırıcılık - MUĞLA

"Satılık köpek" ilanlarıyla dolandırıcılık - MUĞLA - Adliyeden detay - Zanlıların görüntüleri"Satılık köpek" ilanlarıyla dolandırıcılık - Muğla 'da internetten paylaştıkları sahte "satılık köpek" ilanıyla çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde köpek satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınana 3 kişiden biri tutuklandı.İnternetten "Satılık köpek" paylaşımının ardından kendileriyle iletişime geçenlerden, 800 ile 2 bin lira arasında para alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.Teknik ve fiziki takipler sonunda Müslüm Y. ile oğlu Çağrı Y. ve Kerem Ü, Tuzla Mahallesi'ndeki evde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Çağrı Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki kişi serbest bırakıldı.Şüphelilerin, yaklaşık 100 kişiyi dolandırdığı ileri sürüldü.

Köpek Dolandırıcılık İnter Irak 

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