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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Şaşkın sürücü 3 metrelik duvardan bahçeye düştü

Şaşkın sürücü 3 metrelik duvardan bahçeye düştü

kazadan detay görüntü

Bild 

-Kazayı gören vatandaş ile röportaj
-çekiciye konulması
-detaylar

( TRABZON -ÖZEL) - Yolu şaşıran sürücü az kalsın faciaya neden oluyordu TRABZON

- Trabzon'da yolu şaşıran sürücü, yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan bahçeye düşerken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, Değirmendere Mahallesi Kandil Sokak Kule Evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiraladığı otomobille seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen Suudi Arabistan uyruklu sürücü, yolun devam ettiğini düşünerek yola devam edince yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan bahçeye düştü. Düşme sonucu bahçede bulunan başka bir otomobile arkadan çarparak durabilen otomobilde ölen ya da yaralanan olmazken düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Otomobil bahçeye düşmeden alanda çocukların oyun oynadığı belirtilirken kazada kimsenin yaralanmaması yüreklere su serpti. Otomobil daha sonra bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken meraklı vatandaşlar da o anı cep telefonlarına kayıt etmeyi ihmal etmedi.
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