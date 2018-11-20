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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Saruhanlı'da park halindeki otomobil kurşunlandı

Saruhanlı'da park halindeki otomobil kurşunlandı

Olay yerinden detay

( MANİSA ) MANİSA

A Haber Jandarma Olay Yeri İnceleme Bild Hanlı 


- Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gözlet Mahallesi'nde park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Olay Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gözlet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce E.Ş.'ne ait park halindeki otomobil kurşunlandı. Otomobilden seken kurşunlar çevredeki ikametgahların kapılarına isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerinin ardından arama yakalama çalışması başlattı.
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