Sarp'ta kaçakçılara geçit verilmedi - ARTVİN

- Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan araçlar - Gümrük muhafaza görevlilerinin aldığı önlemlerSarp'ta kaçakçılara geçit verilmedi - Sarp Sınır Kapısı'nda, gümrük muhafaza görevlilerince geçen yıl yapılan denetimlerde, 151 kaçakçılık olayı engellendi - Artvin Valisi Doğanay: - "Gerek göçmen kaçakçılığını gerekse ticari eşya kaçakçılığı engellemeye yönelik etkin ve verimli çalışmalar yapan ekiplerimiz 2017 yılında, 22 milyon 807 bin 352 lira değerinde 151 kaçakçılık olayının önüne geçti"ARTVİN (AA) - BAYRAM SARAYOĞLU - Türkiye'nin en hareketli sınır kapılarından Sarp'ta, 2017 yılında 151 kaçakçılık olayı önlendi. Artvin Valisi Ömer Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl, Türkiye - Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafında 5067 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve 5682 sayılı "Pasaport Kanunu'na muhalefet etme" suçları kapsamında denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.
Sınır kapısında, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince özverili ve titiz çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Doğanay, "Sarp Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gerek göçmen kaçakçılığını gerekse ticari eşya kaçakçılığı engellemeye yönelik etkin ve verimli çalışmalar yapan ekiplerimiz 2017 yılında, 22 milyon 807 bin 352 lira değerinde 151 kaçakçılık olayının önüne geçti." dedi. Doğanay, Sarp'ta ele geçirilen kaçak maddelerin genellikle sigara, içki, akaryakıt, gıda ve giyim eşyasından oluştuğuna işaret ederek, "Ekiplerimizce 1 milyon 313 bin 390 paket sigara ile 49 bin 83 şişe alkollü içecek, el konulup imha edildi. Bu kapsamda 36 bin 891 araç hakkında 3 milyon 126 bin 250 litre akaryakıt vergilendirilmiş olup 8 milyon 455 bin 955 liralık vergi geliri elde edilmesini sağlamıştır." diye konuştu. Yüklü miktarda sigara, elektronik sigara, nargile tütünü, araba parçası, bal ve et, işlenmemiş altın, çay gibi eşyaları illegal yollardan Türkiye'ye sokarak haksız kazanç sağlamak isteyen kişiler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç durusunda bulunulduğu ve haklarında gerekli tahkikatın başlatıldığını belirten Doğanay, bunun yanında Türkiye'den sınır dışı edilen birçok göçmenin yeniden giriş yapmasının engellendiğini, FETÖ/PDY üyesi birçok kişinin Türkiye'den kaçmaya çalışırken yakalandığını kaydetti. - "Bin 777 kişi yakalandı"Doğanay, 5237 sayılı yasa kapsamında 284 sahte kimlik, sahte pasaport, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik işlem yapıldığını ifade ederek, "Ayrıca Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında ülkemize giriş çıkış yapmak üzere müracaat eden şahıslardan bin 777'si işledikleri suçlar kapsamında yakalanarak cumhuriyet savcılıklarına teslim edilmiş, bunlardan 232 kişi hakkında müdürlüğümüz emrinde görevlilerce çeşitli cezaevlerine sevk işlemleri gerçekleştirilmiştir." diye konuştu. Doğanay, kaçak eşyanın saklanması için "zula" tabir edilen gizli bölümler yapılan ve kaçak eşya bulunan 122 araca da el konulduğunu bildirdi.