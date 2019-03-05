Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Şarküteriden çaldıkları etlerle mangal yapan hırsızlık çetesi yakayı ele verdi

Şarküteriden çaldıkları etlerle mangal yapan hırsızlık çetesi yakayı ele verdi

Arşiv (hırsızlık anı)

Güvenlik Kamerası Şüpheli Hakim Hırsızlık Çetesi Harekete Geç Maskeli Hırsız 

-Şüphelilerin adliyeye sevki
-Güvenlik kamerası kayıtları

( İSTANBUL )- Anadolu Yakası’nı hedef alarak 1 milyonluk vurgun yapan 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı İSTANBUL

- Anadolu Yakası’nda hırsızlık olaylarına karışan 8 şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul Anadolu Yakası’nda işyerlerinden hırsızlık ihbarlarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin sabah saat 05.00 ile 09.00 aralarında seçtikleri işyerlerinden hırsızlık yaptığını tespit eden ekipler şüphelilerin eşkallerini belirlemek için işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Hırsızlık olaylarının 4’er kişilik iki grup tarafından gerçekleştirildiğini gören Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri suçüstü yapmak için takibe başladı.
Tuzla’da bulunan bir işyerinden gelen hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler şüphelilerin araçlarına binerek kaçtığını gördü. Bunun üzerine ekipler şüphelilerin peşine düşerek aracı takip etmeye başladı.
Takip edildiklerini anlayan şüpheliler Ümraniye’ye geldiğinde polisin takibinden kurtulmak istedi. Şüphelilerden birinin camdan dışarı silah uzattığını gören ekipler bir olumsuzluk yaşanmaması için aracın lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu. Ekipler aracın içinde bulunan 8 şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaşanan kovalamaca sırasında yaralanan 1 şüpheli ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gündüz çiçekçi, gece maskeli hırsız Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Gözaltına alınan Haydar G., Emrah A., Emrah G., Gökhan B., Muammer B., Erkan A., Sezer Y. ve Nedim B.’nin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden çoğunun günlük hayatta çiçek satıcılığı ve kağıt toplayıcılığı yaptığı ancak kurdukları ekiple gece saatlerinde seçtikleri market, lastikçi, şarküteri gibi işyerlerinden hırsızlık yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin yakalanmamak için hırsızlık olaylarında kullandıkları ticari araca çalıntı plakalar takarak eylemleri gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 15 farklı hırsızlık olayına karışarak yaklaşık 1 Milyon liralık vurgun yaptığı kaydedildi. - Hırsızlık anları güvenlik kamerasında Şüphelilerin işyerlerine girerek gerçekleştirdikleri hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin bir işyerine ait para kasasını araçlarına yükleyerek kaçtığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise şüphelilerin et satışı yapılan bir işyerine girerek yaklaşık yarım saatte 150 bin liralık mal çaldığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin 8’ide tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Tarım İşçilerini Taşıyam Minibüs DevrildiTarım İşçilerini Taşıyam Minibüs Devrildi
Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...
Kız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf ÇektirdiKız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf Çektirdi
Gaziantep'te Metan Gazı PatlamasıGaziantep'te Metan Gazı Patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı