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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şarjlı bisiklet otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Şarjlı bisiklet otomobille çarpıştı: 3 yaralı

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Bebek Hastane Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-otomobilden görüntü
-şarjlı bisikletten görüntü
-yaralı hastaneye getirilmesi
-detaylar

( BURSA )- Otomobilde bulunan kadın gözyaşlarına hakim olmadı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Murat D. idaresindeki 26 VL 169 plakalı otomobil, dönüşün yasak olduğu yolda dönmek istediği sırada arkasında gelen Umut T.'nin kullandığı şarjlı bisikletle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şarjlı bisiklette bulunan sürücü ile Medine Bayraktar T. ve Cansu T. yaralandı. 3 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde bulunan bir kadın kazanın şokuyla gözyaşlarına hakim olmadı. Kısa süreliğine kapan yol tekrar açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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