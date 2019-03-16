Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza;1 ölü

Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza;1 ölü

Olay yerinden görüntü

Çalışan Kadın İstinye Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaya Geçidi 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Otomobilden görüntü
-Yaya geçidinden görüntü
-Kadının olay yerindeki ayakkabısından görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Yaya geçidinden geçerken otomobil çarptı, 20 metre ileriye savruldu İSTANBUL

- Sarıyer’de cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre ileriye savrulan kadın olay yerine hayatını kaybederken, kadından geriye sadece ayakkabısı kaldı. Kaza, saat 23:30 sıralarında Sarıyer İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına, M.Ö., yönetimindeki 34 NE 7707 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın, 20 metre ileriye savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis caddeyi trafiğe kapattı Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi tek yönlü trafiğe kapattı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu cadde üzerindeki incelemelerinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tek yönlü kapatılan yol çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı. Kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden kadından ise geriye sadece ayakkabısı kaldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı