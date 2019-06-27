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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer’de motosikletli gencin kazası kamerada

Sarıyer’de motosikletli gencin kazası kamerada

-Kask kamerası-

Çakıllı Gezin Kamera Trol 

-Yolda seyretmesi
-Gencin virajı dönmesi
-Kaza yapması
-Yere savrulması
-Diğer gencin motosikleti kaldırması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Garipçe yolunda çakıl taşlarının üzerinde frene basan genç kaza yaparak yaralandı İSTANBUL

- Sarıyer Garipçe yolunda motosikletiyle seyreden genç, virajı döneceği esnada çakıl taşlarının üstünde frene basınca kayarak kaza yaptı. Genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise kameralara yansıdı. İstanbul’da motosikletli iki genç motosikletlerine binerek gezinti yapmak üzere Sarıyer Garipçe köyüne doğru yola çıktı. Gençlerden biri köy yoluna girdikleri esnada karşısına çıkan virajı dönmek istedi. Dönüş esnada asfaltlı yoldan çıkarak çakıllı yola geçen motosikletli genç, gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet ve genç yere savruldu. Kaza sonucu genç sürücü hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. Kazanın ardından gencin arkadaşı yanına gelerek motosikleti kaldırdı.
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