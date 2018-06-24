Sarıyer'de kutlamalar yapılıyor - İSTANBUL

- Vatandaşların sevinç gösterisi - Konvoylardan görüntülerSarıyer'de ve Kısıklı'da kutlamalar yapılıyor - Sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından vatandaşlar Huber Köşkü'nün bulunduğu Tarabya Caddesi'nde toplanmaya başladı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı'da da vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu, meşaleler yaktıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, vatandaşlar Huber Köşkü'nün bulunduğu caddede ve Kısıklı'da yoğunluk oluşturdu.Huber Köşkü'nün bulunduğu Tarabya Caddesi'ne gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla "Başkan Erdoğan" şeklinde slogan attı. Yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar da kornalarıyla buradakilere eşlik etti. Kimi zaman MHP'li vatandaşların da "bozkurt" işaretleriyle kalabalığa destek verdiği görüldü. Huber Köşkü'nün önüne seçim otobüsü de getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı'da da vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. AK Parti ve Türk bayrakları açan vatandaşlar, meşaleler yaktı. Sevinç gösterileri nedeniyle Kısıklı Caddesi, Üsküdar yönüne kapandı.AK Parti tarafından da Kısıklı'ya vatandaşların seçim sonuçlarını görmeleri ve konuşmaları izlemeleri için dev ekranlar kuruldu.