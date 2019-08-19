Sarıyer'de kolonları patlayan bina tahliye edildi - İSTANBUL
- Bina önünden görüntüler - Genel görüntüler - RöportajSarıyer'de kolonları patlayan bina tahliye edildi - Sarıyer'de 39 daireden oluşan 120 kişinin yaşadığı 9 katlı bina, kolonlarının patlaması sonucu boşaltıldı - Binanın etrafındaki bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildiİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de kolonları patlayan 39 dairenin bulunduğu 9 katlı bina tahliye edildi.
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