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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıyer'de kolonları patlayan bina tahliye edildi - İSTANBUL

Sarıyer'de kolonları patlayan bina tahliye edildi - İSTANBUL

- Bina önünden görüntüler - Genel görüntüler - RöportajSarıyer'de kolonları patlayan bina tahliye edildi - Sarıyer'de 39 daireden oluşan 120 kişinin yaşadığı 9 katlı bina, kolonlarının patlaması sonucu boşaltıldı - Binanın etrafındaki bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildiİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de kolonları patlayan 39 dairenin bulunduğu 9 katlı bina tahliye edildi.

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