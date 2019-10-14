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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Sarıyer’de demir parmaklıklara sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

- Sarıyer’de demir parmaklıklara sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

Demir parmaklıklardan görüntü

Parmak İlk Müdahale Hastane Demir Parmaklık Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Yaralı vatandaştan görüntü
-Yaralı vatandaşın ambulansa bindirilmesi
-Olay yerinden görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş yol ortasındaki demir parmaklıklardan atlamaya çalıştığı esnada ayağı demir parmaklığa sıkıştı. Bir süre kıvranan vatandaşın yardım çağrılarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir parmaklıklara sıkışan vatandaşı kurtardı. Olay, saat 22:30 sıralarında İstanbul Teknik Üniversitesi Sarıyer Kampüsü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan viyadüğün alt tarafından yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Fil, yol ortasında bulunan demir parmaklıklardan geçmeye çalıştığı esnada ayağı demir parmaklıklara sıkıştı. Ayağını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan Fil başarılı olamayınca çevredekilerden yardım istedi. Serkan Fil’in yardım çağrılarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ayağı demir parmaklıklara sıkışan Serkan Fil’i sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra demir parmakları makasla kesen itfaiye ekipleri Serkan Fil’in ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası Serkan Fil hastaneye kaldırıldı. (SB- ÖY-
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