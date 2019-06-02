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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sarıyer Aşiyan Sahili’nde denize düşen şahıs kurtarıldı

Sarıyer Aşiyan Sahili’nde denize düşen şahıs kurtarıldı

itfaiye ekiplerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Sahil Güvenlik Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-sahil güvenlik ekipylerinden görüntü
-şahıs ambulans içindeyken görüntü
-ambulans ve itfaiye ekiplerinden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer Aşiyan Sahili’nde bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Düşen şahıs kendisine atılan simitle kurtarıldı. Olay, saat 03.40 sularında Sarıyer Aşiyan Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C., isimli vatandaş sahilde yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Panikleyen şahıs, açılmaya başladı.
Yardım isteyen S.C., isimli şahsı duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsa simit uzattı. İtfaiye ve polis ekiplerinin de desteğiyle şahıs denizden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. S.C., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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