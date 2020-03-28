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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı altında uygulama

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı altında uygulama

Polisin kar yağışı altında uygulama yapması genel ve detaylar

Koronavirüs Kar Yağışı Trol 

-Vatandaşın konuşması
-Uygulamadan genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Sarıkamış’ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri uygulamasa i görev aldı. Uygulamada durdurulan araçlarda sürücülere bilgilendirildi. Yoğun kar yağışı altında yaklaşık 1 saat süren uygulamada ehliyet ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca uygulamada zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu
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