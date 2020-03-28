Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı altında uygulama

-Vatandaşın konuşması -Uygulamadan genel ve detay görüntüler
( KARS ) KARS
- Sarıkamış’ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri uygulamasa i görev aldı. Uygulamada durdurulan araçlarda sürücülere bilgilendirildi. Yoğun kar yağışı altında yaklaşık 1 saat süren uygulamada ehliyet ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca uygulamada zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu
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