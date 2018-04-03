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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Sarıkamış'ta nisan ayında kar - KARS

Sarıkamış'ta nisan ayında kar - KARS

- Kar yağışı ve ormandan görüntü - Kayak merkezinden görüntü - Yolda giden araçlardan görüntü - Arabasını temizleyen vatandaşın kısa konuşması - Kardelenlerden görüntülerDoğu Anadolu'da nisan ayında kar - Kars , Erzurum ve Ardahan'da gece başlayan, aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezleri ile yüksek kesimleri beyaza bürüdüERZURUM (AA) - Kars , Erzurum ve Ardahan'da nisan ayında kar etkili oldu Kars 'ta gece saatlerinde başlayan sağanak sabah saatlerinde kara dönüştü. Kısa sürede etkisini artıran kar yüzünden araçların üzeri ile yüksek kesimler beyaza büründü.Şehrin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları ile Cıbıltepe Kayak Merkezi de karla kaplandı.Sabah işe gitmek için uyandıklarında kar ile karşılaşan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi.Vatandaşlardan Cengiz İşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'a her zaman kar yağabileceğini belirterek, "Sarıkamış'a haziranda kar yağmıştır. Yani Sarıkamış'a nisan ayında yaz gelmez, daha neler var." dedi.
Yaklaşık bir hafa önce baharı müjdeleyen mor kardelenler ise yağan karla birlikte eşsiz bir görsel şölen oluşturdu.

Muhabir Yağan Kar Yağışı 

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