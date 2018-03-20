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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Sarıkamış Ördek Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı

Sarıkamış Ördek Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı

Ördek Gölü ve yaban ördeklerinden genel ve detaylar

Yumurta İsaf 

-Gölde yüzen ördeklerden genel ve detaylar
-Medeni Erol'un konuşması
-Detaylar

( KARS ) KARS

- Sarıkamış’ta bulunan Ördek Gölü’nün buz tutan yüzeyi çözülünce yaban ördekleri yuva yapmak için göle gelmeye başladı.
Sarıkamış’ta çetin kış koşullarında yüzeyi tamamen buz tutan Ördek Gölü, havaların ısınmasıyla çözülürken, ördek gölünün yüzeyi de yaban ördekleriyle dolmaya başladı.
Sarıkamış’a yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Ördek Gölü, her yıl ev sahipliği yaptığı yaban ördeklerine yeniden kapılarını açtı. Bir anda üzeri yaban ördekleriyle dolan göl, eski görkemli günlerinde kavuşmuş oldu. Her yıl yuva yapmak için Ördek Gölü’ne yaban ördeklerinin geldiğini ifade eden Medeni Erol, “Ördek Gölümüzün buzları çözüldü. Bahar bu yıl erken geldi ve ördekler gelmeye başladı.
Artık burada yumurta yapıp, yavru çıkaracaklar ve bundan sonraki yaşamlarını burada devam ettirecekler” dedi.
Etrafı Sarıçam Ormanlarıyla çevrili Ördek Gölü’nün bu yıl buzları erken çözüldü. Her yıl normalde Nisan ayı sonlarında buzları çözülen göl, bu yıl misafirlerini erken ağırladı. Ördek Gölü’nde yaban ördeklerinden başka çok sayıda su kuşu da bulunuyor.
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