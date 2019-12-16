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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın

olay bölgesi detaylar

( KARS - 1)- 5 yıldızlı otelde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor KARS

5 Yıldızlı Otel Kayak Merkezi Yıldızlı Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 


- Kars’ın Sarıkamış İlçesinde kayak merkezinin bulunduğu Oteller bölgesinde bir otelde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Sarıkamış Oteller bölgesinde bir otelde sebebi bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. AFAD ve 112 sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi. (AY-AT)
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