Sarıkamış BESYO ve MYO'da mezuniyet töreni - KARS

Spor salonuna öğrencilerin girişi - Protokol konuşmalar - Ödül verilmesi - Türkü ve dans gösterisi - Kep atma töreniSarıkamış BESYO ve MYO'da mezuniyet töreniKARS (AA) - Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve Meslek Yüksek Okulundan (MYO) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Üniversitenin Sarıkamış ilçesindeki kampüsünde yer alan BESYO ve MYO'dan mezun olanlar için aynı yerleşkedeki spor salonunda düzenlenen törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Serdar Kılıç, KAÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Kadir Aslan, Prof. Dr. İsmail Çakmak, BESYO Müdürü Doç. Dr. Oktay Kaya, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Karabayır, Genel Sekreter Doç. Dr. Alpaslan Yüce, daire amirleri, mezun olan öğrenciler ile çok sayıda veli katıldı. Kaymakam Koşal, törende yaptığı konuşmada, bu mutlu günde veliler ve öğrenciler ile bir arada olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Mezun olan arkadaşlarımız yeni nesillerin yetişmesi, özellik spor alanında olimpiyat ve dünya şampiyonu olacak sporcular yetiştirerek inşallah ülkemize büyük faydalar sağlayacak. Mezun olan bütün arkadaşlara bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi. Doç. Dr. Oktay Kaya da öğrencilerin huzur içinde, kazasız, belasız ve başarıyla eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.
Bugün bu sevinci birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaya, "Son kez size öğrencilerim diye hitap ediyorum. Yaşamınızda bir dönem kapandı, yeni dönem başladı. Yaşamın zorluklarından ve çok çalışmaktan korkmayın. Alilerinizin desteğiyle hocalarınızın sundukları en iyi imkanlar ile donatıldınız. Dürüst, ahlaklı, hoşgörülü ve bilgili gençler olarak ülkemiz için çok şeyler yapacaksınız, yolunuz bahtınız açık olsun." diye konuştu. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Karabayır ise üniversite olarak amaçlarının öğrencileri toplumun değerlerine, kültürüne sahip çıkan, ahlaklı, çağdaş, vatanına, milletine yararlı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından bölümlerinde en başarılı ilk üç öğrenci arasına giren öğrencilere plaket ve ödül verildi. Ayrıca bölüm birincileri okul kütüğüne plaketlerini çaktı.Türkü dinletisi ve çeşitli dans gösterileri sonrası mezuniyet belgelerini alan öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım