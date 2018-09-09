Sarıgöl’de Serdar Ortaç ve Doğukan Manço üzüm suyu çıkardı

--dans gösterileri

--plaket verilemesi

--havuzda üzüm suyu çıkarma geleneği

--serdar ortaç konuşması

--Doğukan Manço konuşması



( MANİSA ) MANİSA



– Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen 12.Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali’nde konser veren ünlü şarkı Serdar Ortaç ve Doğukan Manço, çizme giyerek üzüm suyu çıkardı. 12. Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Doğukan Manço konser verdi. Festival sonunda Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire amirleri ve ses sanatçıları Serdar Ortaç ve Doğukan Manço ile birlikte belediye önündeki havuza doldurulan tonlarca sultaniye üzümün suyunun çıkarmak için ayaklarına sar çizme giydiler birlikte üzüm suyu çıkardı. Ünlü ses sanatçısı Serdar Ortaç, “Pekmez isterim. Güçlü olmak için, sağlıklı olmak için Sarıgöl’ü çok sevdim” dedi.

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço da, ‘’Babamı, 25 yıl önce Sarıgöl ağırlamıştı. Ben de Sarıgöl’e geldim. Ayağıma sarı çizme giydim. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa olarak ben de pekmez isterim” sözleri alkış topladı. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da, “Biz istedik ki, festivalimiz üzüm tadında olsun. Gerçekten de tatlı bir festival yaşadık. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Gecede Sarıgöllüler Serdar Ortaç ve Doğukan konseriyle doyasıya eğlendi. Üzüm festivali havai fişek gösterileriyle son buldu.

