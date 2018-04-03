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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Sarıeroğlu: '900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız' - ANKARA

Sarıeroğlu: '900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız' - ANKARA

Sarıeroğlu: "900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız" - ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşmasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Mahalli İdareler Mevsimlik İşçi 

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