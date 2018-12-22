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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Sarı Yelekliler gösterilerini Paris’teki turistik yerlere taşıdı

- Sarı Yelekliler gösterilerini Paris’teki turistik yerlere taşıdı

protestolardan görüntüler

( PARİS ) PARİS

Alışveriş Protesto Güvenlik Güçleri Metro İstasyonu Başkent 


- Fransa’da 6’ncı kez bir araya gelen Sarı Yelekliler, Paris’in turistik yerlerini gezerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protestolar düzenledi.
Paris’te Sarı Yelekliler, 6’ncı hafta gösterilerinde yön değiştirdi. Protestocular kırıp dökme yerine başkent Paris’i ziyaret eden turistlerin yoğun olduğu alanlarda Cumhurbaşkanı Macron’u protesto etti. Sabahın erken saatlerinde Paris’in ünlü Ressamlar Tepesi olarak tanımlanan Montmartre tepesindeki Sacré-Cur Kilisesi önünde buluşan protestocular, burada bir süre Macron karşıtı sloganlar attıktan sonra, yine gece hayatının ünlü caddesi Pigalle uğrayıp, oradan da Galerie Lafayette mağazası çevresinden tarihi Madeline Kilisesi meydanına yürüdü. Cumhurbaşkanlığı sarayına giden cadde ve sokakların polis tarafından tutulması üzerine, Opera Meydanına yürüyen göstericiler oradan da tarihi Louvre Müzesi alanına girdi. Fransız polisi tetikte Sarı Yelekliler'in gösterileri, geçtiğimiz haftalara göre etkisini kaybetmiş olsa da, polis 6’ncı hafta gösterilerine katılanların daha radikal kişiler olabileceği için güvenlik önlemlerini arttırmıştı. Güvenlik dolayısıyla birçok metro istasyonu yine kapalı tutulurken, Noel alışverişi için sıkça tercih edilen büyük mağazaların çevrelerine yerleşen güvenlik güçleri üst ve çanta araması yaptı.
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