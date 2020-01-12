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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Sardalya avlarken, 450 kiloluk orkinos yakaladılar

Sardalya avlarken, 450 kiloluk orkinos yakaladılar

Balığın görüntüsü

Yarış Balık Pazarı Orkinos Akalan Hatıra Fotoğrafı 

-Balığın kesilmesi
-Pişirilmesi
-Balıktan alan vatandaşlar
-Balıkçı ile röp
-Detaylar

( DENİZLİ )- Dev orkinos 22 bin 500 TL’ye satıldı DENİZLİ

- İzmir’in Çeşme ilçesinde sardalya avlayan balıkçıların ağına 450 kiloluk orkinos balığı takıldı. Denizli balık pazarına getirilen 450 kilogramlık balık 22 bin 500 TL’ye satıldı. Dev balığı karşılarında gören Denizlililer satın almak için yarıştı. Denizlili balıkçılar tarafından, İzmir’in Çeşme ilçesinde ağlara takılan 450 kilogramlık dev orkinos balığı Denizli’de balık halinde satışa sunuldu. Balık halinde dev orkinosu gören vatandaşlar ise telefonlarına sarıldı. Orkinosun fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşlar, ilk defa bu kadar büyük bir orkinos gördüklerini belirtti.
Balık halinde satışa sunulan dev orkinos balığı bir taraftan pişirilerek vatandaşlara ikram edilirken, bir taraftan kesilerek parçalar halinde kilosu 50 TL’den satıldı. Balık halinde dev orkinosu satışa sunan Fikret Uzkuç, “Mavi yüzgeçli orkinos balığı, 400 kilogramın üzerinde ve bu ağlarla tutulan bir balık. Ege Denizinde yakalanan bir balık. Sardalya avlayan arkadaşlarımız yakaladı. Balığın kilosu 50 lira, ama deri yok, kılçık yok, kemik yok hiçbir şey yok. Sadece et olarak veriyoruz. Zaten kalın bir derisi var. Kemikleri kalın onun için vatandaş, bir kilo alıyor, bir kilo yiyor” dedi.
Balığı karşılarında görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar orkinos ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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