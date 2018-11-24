Sarayköy'de seyir halindeki otomobil yandı - DENİZLİ
- Sarayköy'de seyir halindeki otomobil yandı - Yanan aracı söndürme çalışmalarıSarayköy'de seyir halindeki otomobil yandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, 35 MFA 95 plakalı otomobiliyle Babadağ'dan Sarayköy yönüne giden Sefa Yavaş (30), Gerali Mahallesi yakınlarında aracından duman çıktığını fark ederek, otomobili yol kenarına park etti.Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü.Bu arada, itfaiye ekipleri, söndürme işlemi sırasında otomobilin LPG tankı bağlantılarını keserek olası patlamayı engelledi.Araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.