Sarayburnu Camiinde kandil heyecanı yaşandı

-Caminin içeriden detayı

-Vatandaşlar

-Kuran okunması

-Giresun Valisi röp



( GİRESUN ) GİRESUN



- Yapımı 29 yıl süren ve mimarisini Selçuklu ile Osmanlı’dan alan Giresun’un Bulancak ilçesinde yığma taş usulü ile inşa edilen ‘Sarayburnu Camii’nde Regaip Kandili heyecanı yaşandı. Giresun Müftüsü Muhittin Oral’ın vaazı ile başlayan kandil programında 5 bin kişinin aynı anda ibadet yapabildiği camiyi dolduran Giresunlular okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahileri dinleyerek dualar ettiler. Programda sonrası cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, “Tüm Müslüman alemin Regaip Kandilini tebrik ediyorum bu vesile ile 3 ayların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün Giresunlu hemşerilerime sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Giresun merkezinde büyük bir caniye ihtiyaç duyduğunu belirten Sarıfakıoğulları, “Gerçekten çok etkileyici bir camii inşallah Giresun merkez de de bu şekilde büyük bir camiye ihtiyacımız var. En kısa sürede de projelendirip merkezde de böyle muazzam bir camiyi hayata geçireceğiz Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.

