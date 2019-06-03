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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şarampole uçan kamyondan sağ çıktı

Şarampole uçan kamyondan sağ çıktı

olay yerinden görüntüler

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Tahkikat Direksiyon 


- Bursa'da şarampole uçan kamyondan sürücüsü kendi imkanıyla kurtuldu. Kaza, Bursa Ankara karayolu Babasultan Barajı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. yönetimindeki 35 HA 9092 plakalı kamyon, gözünün güneş almasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu. Kısa sürede kendine gelen sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak arkadaşlarını aradı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. (SA-AÇ
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