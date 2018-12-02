Şarampole kayan aracını çıkarmak için patinaj yapan sürücü önce aracı sonra ormanı yaktı

-yanan otomobil

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( ANTALYA ) - ANTALYA



- Antalya'nın Alanya ilçesinde piknik dönüşü aracını şarampole kaydıran sürücü, çıkmak isterken araç patinaj yapınca balatalarda başlayan yangın önce otomobile sonra ormana sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülebildi. Olay Alanya'nın Okurcalar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiralık otomobille pikniğe gelen ve soyadı öğrenilemeyen Mehmet isimli sürücü, arkadaşıyla Okurcalar bölgesindeki ormanlık alanda piknik yaptı. Havanın kararmaya başlamasıyla bölgeden ayrılmak isteyen sürücü manevra yaparkin aracını şarampole kaydırdı. Aracını çıkarmak için direksiyon başına geçen sürücü araca patinaj yaptırmaya başlayınca balatalar alev aldı. Araç kısa süre içinde alevler içinde kalırken kıvılcımlar ormanlık alana sıçrayınca yangın büyüdü. Biranda hem kendileri hem otomobil alevler içinde kalan sürücü ve yanındaki arkadaşı araçtan uzaklaşırken alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

