Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Şarampole kayan aracını çıkarmak için patinaj yapan sürücü önce aracı sonra ormanı yaktı

Şarampole kayan aracını çıkarmak için patinaj yapan sürücü önce aracı sonra ormanı yaktı

alevlerden görüntü

Jandarma Ormana Ormanlı Atina Direksiyon 

-yanan otomobil
-detaylar

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde piknik dönüşü aracını şarampole kaydıran sürücü, çıkmak isterken araç patinaj yapınca balatalarda başlayan yangın önce otomobile sonra ormana sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülebildi. Olay Alanya'nın Okurcalar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiralık otomobille pikniğe gelen ve soyadı öğrenilemeyen Mehmet isimli sürücü, arkadaşıyla Okurcalar bölgesindeki ormanlık alanda piknik yaptı. Havanın kararmaya başlamasıyla bölgeden ayrılmak isteyen sürücü manevra yaparkin aracını şarampole kaydırdı. Aracını çıkarmak için direksiyon başına geçen sürücü araca patinaj yaptırmaya başlayınca balatalar alev aldı. Araç kısa süre içinde alevler içinde kalırken kıvılcımlar ormanlık alana sıçrayınca yangın büyüdü. Biranda hem kendileri hem otomobil alevler içinde kalan sürücü ve yanındaki arkadaşı araçtan uzaklaşırken alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı